Konz: 27-jähriger Mann bei Messerangriff schwer verletzt

Konz. Ein 27-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen, 13. Januar, in Konz-Karthaus von Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Männern.

Nach dem derzeitigen Sachstand befuhr der 27-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Konzer Römerstraße, als er an der Einmündung zur Brunostraße verkehrsbedingt halten musste. Vermutlich zwei Männer traten an das haltende Fahrzeug heran, rissen die Fahrertür auf und attackierten den 27-Jährigen mit einem Messer. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt. Er ist mittlerweile in ein Krankenhaus verbracht worden. Von den Tatverdächtigen ist bisher lediglich bekannt, dass sie Kapuzenpullis trugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit läuft eine Fahndung im Stadtgebiet von Konz. Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich mit der Kriminaldirektion Trier, Telefon 0651/9779-2480, in Verbindung zu setzen.