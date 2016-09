Spangdahlem/Landscheid: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 60

Spangdahlem/Landscheid. Tödlich verletzt wurde der 20-jährige Fahrer eines geschlossenen Kastenwagens bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstag, 12. Januar, gegen 13:50 Uhr auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam der im Kreis Mayen-Koblenz wohnende und aus Rumänien stammende Fahrer einge hundert Meter nach dem Überholen eines Lkw ins Schleudern, überschlug sich nach Kontakt mit dem Böschungsbereich und kam letztlich mit dem Fahrzeugheck auf der Mittelleitplanke zum Stillstand. Dabei wurde der offensichtlich nicht angeschnallte Mann eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Für den Verkehrsunfall könnten eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei Regen und eine mangelhafte Bereifung mitursächlich gewesen sein Der Verkehrsunfall wurde von einer sog. Dash-Kamera im zuvor überholten LKW aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden sichergestellt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeugs ist die A 60 derzeit noch voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Spangdahlem abgeleitet. Mit einer Freigabe ist aber in nächster Zeit zu rechnen.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren Wittlich und Landscheid, das DRK, der Rettungshubschrauber Christoph 10 sowie mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich und Polizeiinspektion Bitburg.