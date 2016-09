Wittlich: Überfall auf Tankstelle

Wittlich. Am Sonntag, dem 10.01.2016, gegen 21:40 Uhr, betritt ein geschätzt ca. 20 bis 25 - jähriger, schlanker, ca. 175 cm großer Mann die Total-Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich und erzwingt unter Vorhalt einer silberfarbenen Faustfeuerwaffe von der allein im Verkaufs- und Kassenraum anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Mann war dunkel gekleidet. Sein Gesicht hatte er mittels der Kapuze seiner Jacke und eines Schals vermummt. Nachdem er das mobile Telefon aus der Tankstelle an sich genommen und außerhalb des Gebäudes weggeworfen hatte verlässt er die Örtlichkeit in Richtung Kurfürstenstraße. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten, diese der Polizei mitzuteilen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571/9500-0, oder auch an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571/926-0