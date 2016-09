Bitburg/B51 Neun Verletzte bei Verkehrsunfall

Bitburg. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag (2. Januar) auf der B 51 Höhe Fließem, bei dem neun Personen verletzt wurden. Um 14:10 Uhr kam es dort zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge kurz vor der Autobahnauffahrt zur A 60. Insgesamt drei Fahrzeuge waren dort frontal zusammen gestoßen. Die Rettungskräfte mussten mehrere Personen mit der Rettungsschere aus den Fahrzeugen befreien. In einem Van mit französischen Kennzeichen befanden sich zwei Erwachsene und vier Kinder. Die beiden Erwachsenen und zwei Kinder wurden schwer und zwei der Kinder leicht verletzt. Ein weiterer alleine in seinem VW Polo befindlicher junger Mann wurde schwer verletzt, ebenso ein Ehepaar in einem Mercedes. Wie es genau zu dem Zusammenstoß der drei Fahrzeuge kam, ist derzeit ungeklärt. Ein Gutachter wurde mit Klärung der Unfallursache beauftragt. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes, mehrere Notärzte, der Rettungshubschrauber Christoph 10, die Feuerwehren aus Bitburg, Fließem und Kyllburg sowie die Polizei Bitburg. Die Straßenmeisterei Bitburg und die Autobahnmeisterei Prüm sperrten die B 51 und richteten eine Umleitung ein. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis 20:00 Uhr dauern.

Update



Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall verstorben



Bitburg. Bei dem Verkehrsunfall am Samstag gegen 14.10 Uhr auf der B 51 bei Nattenheim wurden insgesamt acht Personen schwer und eine weitere Person leicht verletzt. Ein 13-jähriger Junge, der sich als Insasse in einem französischen Van der Marke Citroen befand, erlag am Samstagabend in einem Trierer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, in Verbindung zu setzen.