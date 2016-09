Neroth: Fahrzeugführer flüchtete

Foto: Polizei Neroth. Ein Autofahrer befuhr am Sonntag, 27. Dezember, gegen 06.00 Uhr die Hauptstraße in Neroth. Das Fahrzeug kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen eine Mauer eines dortigen Anwesens. Diese wurde erheblich beschädigt. Der Pkw prallte ab und kam an einer gegenüberliegenden Hauswand zum Stehen. An dem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des Autos flüchtete kurz vor Eintreffen der Polizei und ließ den verletzten jungen Beifahrer an der Unfallstelle zurück. Dieser hatte sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel. 06592/96260, zu melden.