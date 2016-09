Prüm: Festnahmen und Rauschgiftfunde durch Bundespolizei

Prüm. Am Wochenende vollstreckte die Prümer Bundespolizei zwei Haftbefehle und fand insgesamt rund 45 Gramm Rauschgifte bei sechs kontrollierten Personen. Ein 55 Jahre alter Mann wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Er konnte die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 680 Euro nicht bezahlen und wurde deshalb in das Trierer Gefängnis gebracht. Ein 19 Jahre alter Straftäter konnte eine gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 270 Euro bezahlen und entging so der Inhaftierung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden drei Franzosen im Alter von 28 bis 30 Jahren mit insgesamt rund 40 Gramm verschiedener Rauschgifte angetroffen. Die in vielen Portionen verteilten Einheiten waren teilweise am Körper versteckt. So wurde ein Teil des Rauschgiftes erst bei der körperlichen Durchsuchung eines Mannes in dessen Unterhose gefunden.

In der gleichen Nacht fielen drei Luxemburger auf, aus deren Fahrzeug starker Marihuanageruch strömte. Die zwischen 21 und 24 Jahre alten Männer hatten Marihuana und Joints in geringen Mengen dabei. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Beim Abbau der Kontrollstelle fanden die Bundespolizisten dann noch zwei Griptütchen mit zusammen rund elf Gramm Rauschgift. Diese Portionen waren offensichtlich von Autofahrern in der Dunkelheit aus dem Fahrzeug geworfen worden, bevor sie die ersichtliche Kontrollstelle erreichten. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Auch am Sonntagmorgen wurde Rauschgift transportiert und von der Bundespolizei sichergestellt. Rund vier Gramm hatten eine 21-jährige Deutsche und zwei Männer, ein 39 Jahre alter Mexikaner und ein 23 Jahre alter Deutscher, in ihrem Fahrzeug dabei.

Gegen alle Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.